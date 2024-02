Manaus – Cláudio Júlio Bruce Pereira, 32, foi morto a tiros na noite da última segunda-feira (26), em uma área de mata no bairro Morada do Sol, município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros a nordeste de Manaus). Vítima que seria dono de uma ‘boca de fumo’ foi retirada de dentro de casa para ser executada por criminosos de área rival com um tiro na cabeça e outro no abdômen.

De acordo com informações da Polícia Militar do município, no dia 30 de agosto de 2023, Cláudio foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ainda segundo informações, ele teria participações em algumas execuções de rivais e respondia por uma área de ‘boca de fumo’, no bairro Morada do Sol.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remoção do corpo. O crime deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

“Dono de boca de fumo” – Um dos cargos no tráfico de drogas, uma espécie de chefe que não lida diretamente com o tráfico de drogas, mas gerencia a distribuição das drogas para os usuários.

Fonte: D24am

