Os beneficiários do Bolsa Família pertencentes ao NIS 9 recebem suas parcelas do programa nesta terça-feira (27). Além disso, o presidente Lula (PT) confirmou o depósito da quantia extraordinária de até R$ 1.420. A seguir, contamos quem tem direito aos valores.

Em relação aos valores liberados, uma quantia de R$ 1.420 pode ser disponibilizada aos beneficiários do Bolsa Família. Em primeiro lugar, as famílias do Bolsa Família devem ter direito a receber o benefício respeitando as seguintes regras:

Estar com as informações atualizadas no Cadastro Único;

Respeitar o limite de renda de até R$ 218.

A partir disso, devemos entender como funciona o novo cálculo do Bolsa Família. No novo programa, a parcela mínima é calculada através do Benefício de Renda de Cidadania, que concede uma quantia de R$ 142 para cada integrante do benefício até completar R$ 600. Entretanto, caso existam mais pessoas, as quantias podem superar até um salário mínimo.

Para garantir a parcela de R$ 1.420, os beneficiários do Bolsa Família devem apresentar dez integrantes em sua composição familiar, pois assim conseguem o valor extraordinário.

Calendário do Bolsa Família em fevereiro

Final do NIS 1 – 16;

Final do NIS 2 – 19 (liberado no dia 17/02 de forma antecipada);

Final do NIS 3 – 20;

Final do NIS 4 – 21;

Final do NIS 5 – 22;

Final do NIS 6 – 23;

Final do NIS 7 – 26 (liberado no dia 24/02 de forma antecipada);

Final do NIS 8 – 27;

Final do NIS 9 – 28;

Final do NIS 0 – 29.

Regras do Bolsa Família

Para início de conversa, devemos lembrar que as regras para participação mudaram, agora, os beneficiários não podem apresentar renda per capita mensal familiar acima de R$ 218. Além disso, houve a manutenção da atualização de dados no Cadastro Único (CadÚnico) como requisito básico.

Novas condicionalidades para o recebimento do Bolsa Família foram confirmadas pelo governo. Utilizadas durante os primeiros mandatos do presidente Lula, elas voltam para tentar melhorar o benefício. Sendo elas:

Manter a carteira de vacinação atualizada;

Guardar e manter comprovante matricular para as crianças referente à frequência escolar;

Garantir acompanhamento do pré-natal para gestantes;

Acompanhar a situação de mães que amamentam;

Realizar o acompanhamento de campanhas socioeducativas para crianças em situação de trabalho infantil.

