O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Acre (SEBRAE/AC) anunciou a abertura do Processo Seletivo Externo 01/2024, visando recrutar talentos para ocupar vagas de nível superior no cargo de Analista Técnico I. Esta é uma oportunidade única para profissionais qualificados que buscam fazer parte de uma instituição de renome, comprometida com o desenvolvimento e fortalecimento do empreendedorismo local.

Detalhes do Processo Seletivo:

– Cargo Disponível: Analista Técnico I

Locais de Trabalho e Vagas Disponíveis:

– Rio Branco – Acre: 01 vaga (Cargo 100 – Analista Técnico I – Planejamento)

– Rio Branco – AC: 03 vagas (Cargo 102 – Analista Técnico I – Gestor de Projeto e Atendimento)

– Brasileia – AC: 01 vaga (Cargo 103 – Analista Técnico I – Gestor de Projeto e Atendimento)

– Cruzeiro do Sul – AC: 01 vaga (Cargo 104 – Analista Técnico I – Gestor de Projeto e Atendimento)

– Salário Oferecido: R$ 6.276,27

– Regime de Trabalho: CLT, com jornada de 40 horas semanais

– Benefícios Oferecidos:

– Plano de Saúde em regime de coparticipação

– Seguro de vida

– Vale-Transporte

– Auxílio Alimentação e/ou Refeição

– Auxílio Educação/Auxílio Creche

– Auxílio para filhos com deficiência

– Licença Maternidade de 180 dias

– Auxílio Enfermidade

– Auxílio atividade Física

– Previdência Privada

Processo de Inscrição e Avaliação:

– Os interessados devem acompanhar rigorosamente todas as etapas do processo seletivo, que serão realizadas de forma remota.

– As inscrições e demais informações estão disponíveis no site da empresa responsável pelo processo: [Concepção Consultoria Especializada Ltda](https://www.concepcaoconsultoria.com.br).

– Dúvidas e esclarecimentos devem ser solicitados por escrito, através do e-mail: [email protected].

Esta é uma oportunidade imperdível para profissionais qualificados que desejam fazer parte de uma equipe dedicada e comprometida com o desenvolvimento econômico e social do Estado do Acre. Não perca a chance de se candidatar e contribuir para o crescimento do empreendedorismo na região.

edital 01-2024

