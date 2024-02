O ex-atacante Robinho, condenado a nove anos de prisão por estupro, na Itália, esteve no CT Rei Pelé, do Santos, nesta terça-feira (27). Como não cumpre a pena no Brasil, ele está livre para circular, mas sua presença no centro de treinamento santista causou grande polêmica. A ponto do próprio Santos se manifestar, dizendo que não convidou o antigo jogador do Peixe, hoje com 40 anos.

Robinho esteve no CT no momento em que acontecia um churrasco entre os jogadores e a comissão técnica. Mas o clube afirma que o ex-jogador foi ao local para acompanhar o filho, Robson, em um exame médico. O jovem faz parte do plantel sub-17 do Santos. Mesmo assim, Robinho cumprimentou jogadores e funcionários do Peixe.

A confraternização ocorreu na reapresentação do elenco após a folga desta segunda, para festejar o bom começo no Campeonato Paulista. Um grupo de pagode também esteve presente ao evento. Embora condenado na Itália, ele não cumpre pena no Brasil, apesar da justiça italiana já ter pedido que a sentença valha no país, o que o Superior Tribunal de Justiça ainda analisa.

“O Santos esclarece que o ex-jogador Robinho esteve nesta terça-feira (27) no CT Rei Pelé, para acompanhar o seu filho, Robson, atleta da categoria sub-17, em exame médico e apenas cumprimentou os participantes do churrasco realizado no local para o elenco, comissão técnica e diretoria. O clube deixa claro que não houve convite, muito menos a participação na confraternização”, disse o Santos, em nota.

por Jogada10

