O Palmeiras enfrenta a Portuguesa nesta quarta-feira (28), no Canindé, em jogo atrasado da 5ª rodada do Paulistão 2024, e caso conquiste a vitória, pode assumir a liderança da tabela geral do Estadual.

Com um ponto a menos que o Santos, o time de Abel Ferreira só depende de si para fechar mais um ano com a melhor campanha da fase de grupos do Paulista, o que seria a quinta vez na últimas oito temporadas que isso aconteceria.

Mas para bater a Lusa de Henrique Dourado, Abel Ferreira pode escalar mais uma vez uma equipe totalmente alternativa, uma vez que o torcedor alviverde só pensa no clássico diante do São Paulo no domingo (3), que pode ser a revanche da Supercopa.

O atacante Lázaro é um dos atletas do banco alviverde que pode ganhar uma chance como titular diante da Lusa e a torcida alviverde deseja ver a cria da gávea ganhando sua primeira chance entre os 11.

Um provável Palmeiras reserva para enfrentar a Portuguesa seria: Weverton (Lomba), Garcia, Naves, Luan e Vanderlan; Fabinho, Menino e Jhon Jhon; Lázaro, Rony (Luís Guilherme) e Breno Lopes.

O Palmeiras chega ao Canindé com uma invencibilidade de 15 partidas e segue sendo até então, o único invicto deste Campeonato Paulista.

Em 10 jogos feitos em 2024, foram seis vitórias e quatro empates, o que faz o Verdão liderar de maneira isolada o grupo B do Paulista, com 21 pontos.

r7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram