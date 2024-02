Um grave acidente ocorreu na tarde desta terça-feira na Avenida Castelo Branco, no Segundo Distrito do municipio de feijo interior do Acre, quando um carro e uma motocicleta colidiram frontalmente. O motociclista envolvido no acidente sofreu ferimentos graves devido ao impacto.

Informações preliminares sugerem que o motorista do carro estava aparentemente embriagado no momento da colisão. As autoridades policiais estão investigando as circunstâncias do acidente.

Equipes da Polícia Militar e do SAMU prestaram socorro imediato às vítimas no local do incidente. Mais detalhes serão fornecidos assim que estiverem disponíveis.

Por AcreOnline.net

