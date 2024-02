Na tarde desta terça-feira, 27, durante solenidade em seu gabinete , o prefeito Mazinho Serafim (Podemos) realizou a entrega da comenda Padre Paolino Baldassari aos juízes Fabio Farias, Eder Viegas, Caíque Cirano e ao delegado de polícia civil, Dr. Thaiago Parente. Como forma de gratidão pelo trabalho prestado ao município e no cumprimento da lei.

Instituída em 2021 através da Lei Nº 690, a comenda Padre Paolino é mais alta honraria concedida pelo município a pessoas físicas e jurídicas. O primeiro a ser homenageado foi o governador Gladson Cameli (PP), em 2022 no ato de lançamento da obra da ponte que liga o primeiro ao segundo distrito.



“Esse é um reconhecimento e uma gratidão aos doutores Fabio, Dr. Eder, Dr. Caíque e ao Dr. Thiago pelo trabalho prestado a Sena Madureira, em defesa dos direitos da nossa população e principalmente no combate a criminalidade. Que Deus possa dar a sabedoria de Salomão a cada um deles, para que eles possam tomar as melhores decisões em seus trabalhos”, disse Mazinho.



Atuando há 09 anos na comarca de Sena Madureira, o juiz Fabio Farias falou do sentimento em receber esta honraria por parte do poder público. “É um sentimento de alegria em ser homenageado nesta data, já são quase nove anos de intenso trabalho nesta cidade a onde conseguimos grandes parcerias com os poderes e as instituições. Tivemos grandes vitórias no âmbito da segurança, diminuindo os altos índices de criminalidade que antes assolava a cidade. Tudo isso graças ao trabalho de muitas mãos”, disse Dr. Fabio.



Estiveram presentes os secretários Adriana Martha, Daniel Herculno, Ecinairo Carvalho, Getúlião Saraiva e o procurador jurídico, Dr. Denver Vasconcelos.

Por Assessoria

Fotos: Lucas Costa

