O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (Podemos) participou na noite de segunda-feira, 26, da abertura do Campeonato Municipal de Futsal. A competição que será realizada na quadra poliesportiva Aurino de Brito que foi totalmente reformada irá conta com 15 equipes que jogarão em duas fases até a grande final.

Para o prefeito sua gestão tem investido muito em todas as modalidades esportivas no município, e não seria diferente com o futsal. “Investimos na reforma da quadra garantindo todo a estrutura para que nossos atletas possam disputar a competição em um ambiente favorável também aos torcedores. Tenho certeza que será uma competição saudável para a cidade. Mas se a enchente do Rio Iaco agravar, espero em Deus que não, vamos ter que paralisar a competição para abrigar as famílias atingidas pelas águas”, afirmou o prefeito.

A competição irá começar com partidas dos grupos A e B, seguida da segunda fase de eliminatórias até a final. O campeonato caso não tenha que ser paralisado, por conta da enchente do Rio Iaco irá durar quase três meses.

O futsal em Sena Madureira é tradicional e times do município já chegaram a ser campeões estadual de futsal.

Assessoria

