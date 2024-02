As forças de segurança e secretários de governo estiveram reunidos nesta segunda-feira (26), para discutir assuntos prioritários para atuação do governo em áreas alagadiças. Na oportunidade, as autoridades debateram sobre o quadro situacional da capital em relação às ações conjuntas com a Prefeitura de Rio Branco, apoio aos demais municípios, nivelamento de informações, ações da polícia nas áreas alagadas, entre outros assuntos.



A governadora em exercício, Mailza Assis, destaca que a união entre as forças faz toda a diferença neste momento que o estado vivencia. “Todas as instituições se envolvem direta ou indiretamente, então estamos aqui por ordenança do nosso governador, que nos pediu para tomar todos os cuidados possíveis, no sentido de dar acolhimento às famílias que estão desabrigadas. Eu acho que essa participação de todos é fundamental para termos sucesso nas nossas ações”, disse.



O secretário adjunto de Segurança Pública, coronel Evandro Bezerra, disse que é fundamental discutir com as demais forças as estratégias que serão adotadas a partir de agora. “Este é um momento oportuno para debatermos a construção das melhores estratégias a serem adotadas, em conjunto, com as demais forças de segurança. Seguimos acompanhando a situação do Rio Acre e das possíveis áreas que possam ser atingidas pela cheia. Neste sentido, contamos com o auxílio de câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da secretaria, que nos auxiliam para agirmos com mais agilidade, minimizando assim os transtornos à população”, destacou.



As autoridades ainda fizeram um balanço das ações de cada área atingida até o momento, apresentaram novas propostas para serem implementadas neste ano, em conjunto com as secretarias estaduais e forças de Segurança Pública. Até agora dezessete municípios do Acre estão em emergência por causa da cheia de rios e igarapés. A secretária extraordinária de Povos Indígenas do Estado, Francisca Arara, destacou que os povos indígenas também estão sendo atingidos pela cheia.



“Já temos 17 famílias sendo assistidas, que estão no abrigo da Escola Leôncio de Carvalho. Então, estamos todos alinhados. Mas a situação que mais nos preocupa é com relação aos territórios. Nós temos hoje quatro povos que estão isolados em Marechal Thaumaturgo, Feijó, Santa Rosa do Purus, Jordão e Assis Brasil, nós já nos reunimos para saber o que os distritos, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) e o Estado tem para que em nenhum momento fiquemos omissos de apoiar”, disse.

A inundação provocada pelo Rio Acre já fez com que mais de 11,2 mil pessoas deixassem suas casas. Do total, 5.578 estão desabrigadas e 5.703 desalojadas. Pelo menos 33 bairros foram atingidos. Também foram expostas as operações integradas, expansão de ações voltadas para minimizar os prejuízos à população. O comandante-geral do corpo de Bombeiros do Acre, coronel Charles Santos, destacou que a cerca de uma semana todas as forças do Estado estão trabalhando diretamente nas ações de resposta à inundação de 2024. “Todas as forças estão reunidas, isso é o Estado agindo em prol da população do Acre”, concluiu.



Participaram da reunião representantes da Defesa Civil estadual; do Corpo de Bombeiros; da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos; da Secretaria de Saúde do Acre; da Secretaria Estadual de Educação; do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre; da Secretaria de Comunicação; da Polícia Militar; da Secretaria de Governo; da Secretaria de Meio Ambiente e da Casa Civil.

Por Ana Paula Xavier- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Clemerson Ribeiro/Anac

