O governador Gladson Cameli marcou presença na manhã desta terça-feira, 27, na Academia de Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para a apresentação de 27 cadetes acreanos que iniciarão o Curso de Formação de Oficiais. A cerimônia contou também com a participação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e do comandante-geral da Polícia Militar do Acre, coronel Luciano Dias.

Em suas palavras, o governador Gladson Cameli expressou sua honra em participar desse momento significativo para a Polícia Militar do Acre. Agradeceu ao governador Romeu Zema e ao comandante-geral da PMMG, coronel Rodrigo Piassi do Nascimento, pela oportunidade proporcionada aos futuros oficiais acreanos.

“Vivemos em um país cheio de contradições sociais, e a criminalidade é uma realidade para os 26 estados e o Distrito Federal da nossa Federação Brasileira. Quando presenciamos a união das polícias militares de Minas e do Acre para oferecer uma formação qualificada a jovens oficiais, meu coração se enche de esperança de que teremos dias melhores no Brasil. Essa integração certamente gerará frutos positivos, beneficiando principalmente a população acreana. Como governador do Acre, manifesto minha gratidão ao governador Romeu Zema e deixo as portas do nosso estado abertas para que Minas e o Acre possam se irmanar cada vez mais na luta por uma sociedade brasileira inclusiva, democrática e próspera”, destacou o governador Gladson Cameli em seu discurso.



Cameli também sublinhou a relevância da parceria entre estados para abordar não apenas questões de segurança, mas também desafios econômicos, de saúde e educação. Manifestou sua gratidão ao governador Romeu Zema e reforçou o compromisso de manter as portas do Acre abertas para futuras colaborações. E dirigindo-se aos cadetes acreanos, o governador incentivou-os a aproveitar a oportunidade e afirmou sua confiança de que contribuirão para a segurança e desenvolvimento econômico do estado. O evento foi marcado por momentos solenes, como a revista à tropa, a entrada dos cadetes e a execução do Hino Nacional.

Parceria e solidariedade

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também compartilhou otimismo quanto ao desenvolvimento socioeconômico. Ele destacou a importância de reforçar todos os setores para garantir um avanço efetivo e parabenizou a iniciativa de formação conjunta.



“O desenvolvimento econômico e social é como uma corrente com vários elos, e Minas está pronta para avançar. Receber os cadetes do Acre e participar da formação daqueles que futuramente comandarão a Polícia Militar do Acre é motivo de grande orgulho. Encerro aqui, governador Gladson, com minha solidariedade diante das enchentes no Acre. Tenho certeza de que, em suas mãos, o estado seguirá o caminho correto. Muito obrigado e um bom dia a todos”, afirmou Zema em seu discurso.

O coronel Luciano Dias, comandante da PM do Acre, expressou sua satisfação e confiança ao enviar os policiais para uma academia com uma história rica, destacando a contribuição da Polícia Militar de Minas Gerais na formação de líderes ao longo de 90 anos.

“É uma alegria e uma confiança muito grande saber que enviamos nosso maior patrimônio, nossos policiais, os futuros oficiais, para uma polícia que tem história. São 90 anos de academia, formando líderes e comandantes. Investir no futuro da corporação, nos oficiais que comandarão nossas tropas, é essencial para o avanço da segurança pública. Estar aqui em Minas Gerais é mais que gratificante, é uma experiência enriquecedora para todos nós”, reforçou o comandante.

O evento foi encerrado com o desfile da tropa e a entrega simbólica de homenagens. A cerimônia reforça a importância da cooperação entre estados para fortalecer as instituições de segurança pública em todo o país.

Samuel Bryan Agência de Noticias do Acre

Fotos: Pedro Devani/Secom

