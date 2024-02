Através de um requerimento da vereadora e presidente do poder legislativo, Ivoneide Bernardino, a câmara municipal de Sena Madureira promoveu na manhã de hoje (27) uma audiência pública para debater sobre a regularização fundiária urbana e rural no município.

A iniciativa visa discutir políticas públicas sobre a temática com o objetivo de melhorar o acesso da população aos serviços referentes a área. Os palestrantes foram o presidente do instituto brasileiro de regularização fundiária (IBRF), Enrico Madia, e do diretor regional, Dr. Valdir Pelazzo.

“Foi uma audiência muito proveitosa onde esclarecemos dúvidas importantes sobre o tema. Demos o pontapé inicial e tenho certeza que através dessa audiência sairá encaminhamentos importantes e grande avanços nesta área em nosso município. Agradeço a presença de todos, sobretudo do presidente do IBRF, Enrico Madia, do Dr. Valdir Perazzo, e do prefeito Mazinho Serafim”, disse a presidente.

A audiência também contou com a presença de vereadores Alípio Gomes, Sidiney Araújo, Canário Rosendo, e Raimundo dos Anjos, do prefeito Mazinho Serafim, do ex-prefeito Normando Sales, do procurador jurídico do Iteracre, Artur Rios, da presidente do sindicado dos trabalhadores rurais de Sena Madureira, Izanira Oliveira, do defensor público Luiz Gustavo, e representantes de outras instituições.

Por Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram