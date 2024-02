Condenado pelo assassinato do ambientalista Chico Mendes, em 1990, Darci Alves Pereira assumiu a presidência do PL no município de Medicilândia, no Pará. A informação foi dada pelo site eco e confirmada por O TEMPO em Brasília.

A cerimônia de posse aconteceu no dia 26 de janeiro, em evento na Câmara Municipal de Medicilândia, com a presença do deputado estadual Rogério Barra (PL-PA), secretário-especial do partido no estado, que em um vídeo, classificou a solenidade como um “alistamento patriótico”.

Darci ainda anunciou em suas redes sociais que é pré-candidato a vereador do município, mas sob o nome de “Pastor Daniel”. Em outras publicações, também se coloca como “pastor”, além de pecuarista e produtor rural.

A assessoria do PL foi procurada pela reportagem, mas ainda não se manifestou sobre o fato.

Localizada no Oeste do Pará, a 903 quilômetros da capital Belém, Medicilândia possui cerca de 32 mil habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Assassinado em dezembro de 1988, aos 44 anos de idade, com tiros no peito na área externa de sua casa, Chico Mendes foi um seringueiro e sindicalista, com um ativismo a favor de pautas como a reforma agrária, preservação da floresta e a causa indígena.

Darci Alves Pereira e seu pai, o fazendeiro Darly Alves, foram condenados a 19 anos de prisão pela morte do seringueiro. Em 1993, chegaram a fugir da cadeia e só foram recapturados em 1996. Em 1999, Darci pode cumprir o restante de sua pena em regime semiaberto.

Por Levy Guimarães- O TEMPO

