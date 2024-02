Uma trabalhadora morreu após sofrer uma queda em uma escada durante a limpeza em uma escola. O caso foi registrado no dia 16 de fevereiro, em Ceilândia (DF). A mulher ficou hospitalizada e morreu no sábado (24).

A mulher identificada como Sandra de Sousa Marinho, 41 anos, caiu de uma escada e bateu fortemente a cabeça contra o chão. A queda foi de mais de três metros de altura. O caso foi registrado como acidente de trabalho.

Sandra era contratada por uma empresa terceirizada, que informou que o contrato realizado com a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) não constava a prestação de serviços nas alturas, como o que foi realizado pela trabalhadora no momento do acidente.

Segundo a corporação, a limpeza com o uso da escada foi um pedido da direção da escola. A empresa ainda afirmou que no momento do acidente, a colaboradora estava usando os equipamentos de proteção individual (EPI’s). O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

Por Carol Machado/ Ric Mais

