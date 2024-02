Nas últimas horas, um vídeo angustiante tem circulado freneticamente pelas redes sociais, capturando o momento em que uma casa de madeira é arrastada impiedosamente pelas águas revoltas do Rio Tarauacá, no município de Jordão. Essa cena dramática é apenas um fragmento do cenário caótico que se desenrola na região, onde uma enchente devastadora tem deixado um rastro de destruição e desespero.

A situação é alarmante, com aproximadamente 40% da cidade de Jordão submersa pelas águas do rio transbordado. Centenas de famílias enfrentam momentos de angústia e incerteza, com suas casas inundadas e seus pertences arrastados pela correnteza impetuosa.

Até o momento, não foi possível identificar o proprietário da casa arrastada nem determinar se houve feridos durante o incidente. No entanto, os estragos causados pela enchente são evidentes e impactantes, afetando não apenas as estruturas físicas, mas também a vida e o bem-estar das pessoas afetadas.

Além dos danos diretos às residências e propriedades, a enchente trouxe consigo uma série de problemas adicionais. Entre eles, destaca-se a suspensão do fornecimento de energia elétrica para centenas de consumidores em quatro cidades afetadas pela inundação. A empresa responsável pela distribuição de energia, Energisa, relata que pelo menos 457 consumidores estão sem eletricidade, o que agrava ainda mais a situação já precária das comunidades atingidas.

Diante desse cenário desolador, é fundamental que medidas de segurança sejam tomadas para proteger a população afetada. A Energisa ressalta a importância de não tentar religar a energia elétrica sem a devida orientação, especialmente em situações de inundação, e oferece canais de comunicação para assistência e relato de problemas relacionados à energia.

Enquanto isso, autoridades locais e organizações de ajuda estão mobilizando esforços para oferecer suporte e assistência às famílias afetadas.

AcreOnline.net

