De acordo com a polícia, crianças que brincavam na praça estavam assistindo a cena, que acontecia no fim da tarde de sábado (24/2)

Um casal foi flagrado fazendo sexo, no início da noite de sábado (24/2), em uma praça no Portal Caiobá II, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher de 33 e um homem de 52 anos estavam nus, dentro de um veículo com as janelas completamente abertas, em frente à praça.

A polícia relata que crianças estavam assistindo à cena, que foi interrompida às 17h44 pela chegada da guarnição.

Metrópoles

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram