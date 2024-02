Uma pequena embarcação de alumínio com aproximadamente seis pessoas virou logo abaixo da ponte metálica José Augusto, no lado da cidade de Brasiléia. Vídeos de terceiros divulgados na internet mostra momentos de angustia no momento que em que duas jovens são arrastadas pelas águas.

No vídeo, é possível que as duas jovens conseguem se segurar em uma espécie de prancha, mas são puxadas rapidamente para longe pela correnteza. Logo em seguida, um homem de colete pula no rio nada até elas e pede ajuda. Logo em seguida, outra pessoa é puxada para dentro de um barco.

Segundo foi informado pelo Bombeiros, um grupo de pessoas estavam bebendo as margens do rio desde cedo. Não se sabe ainda o que ocasionou o incidente e vários barcos ajudaram no resgate das jovens.

Outras pessoas teriam se segurado em uma árvore, que também foram tiradas do local. As autoridades alertam para esse tipo de situação, onde consideram perigoso devido a força do rio.

Uma reunião será feita para que fiscalizações venham a ser realizadas em embarcações de pequeno porte, onde é comum uma lotação acima do permitido e maioria não usam o colete de salva vidas

Por Alexandre Lima- altoacre

