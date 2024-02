O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), monitora o nível do Rio Acre em tempo real. As imagens são monitoradas pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da secretaria. As ferramentas online foram instaladas em pontos estratégicos do Primeiro e Segundo Distrito da capital. O videomonitoramento é feito em convênio com a Prefeitura de Rio Branco.

Ao todo são 12 câmeras, as móveis possibilitam imagens do rio de um lado para o outro e de uma boa parte da sua extensão, tanto para cima como para baixo. E nas fixas, são capitadas as imagens da beira do rio e parte do Mercado Velho.

Nas proximidades da Gameleira são seis câmeras instaladas, sendo uma móvel e cinco fixas; na passarela do lado da 6 de agosto uma câmera móvel capta as imagens; na região do Mercado Velho são três câmeras, sendo uma móvel e duas fixas, uma câmera monitora a região do Mercado Elias Mansour e na Praça Povos da Floresta foi instalada uma câmera móvel.



O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, explica que o monitoramento da cheia do Rio Acre impacta em políticas públicas. “Este monitoramento é de suma importância para informar as autoridades para que saibamos as melhores estratégias a serem adotadas diante dos níveis que as águas forem atingindo. É uma forma, também, de dar transparência para a população, mesmo porque a ajuda da sociedade é fundamental para minimizar os prejuízos que essa cheia possa causar ”, explicou.



As imagens do Rio Acre em tempo real podem ser acessadas a partir desta segunda-feira, 26. Além das imagens, o portal divulgará a medição do nível do Rio Acre através no link https://deolhonorio.riobranco.ac.gov.br/.

Por Ana Paula Xavier- Agência de Notícias do Acre

Foto: Dhárcules Pinheiro/Ascom Sejusp

