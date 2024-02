O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (Podemos) e sua equipe de secretários realizaram uma importante reunião com a equipe de Defesa Civil e Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira, 26, para discutir as ações do Plano de Contingenciamento em decorrência da cheia do Rio Iaco. O objetivo principal do encontro foi traçar estratégias para garantir o apoio necessário à população do município que esteja sendo atingidas pelas águas do rio e seus mananciais.



Durante a reunião, foram debatidas medidas emergenciais e preventivas para minimizar os impactos da enchente e garantir a segurança e o bem-estar dos moradores da região. O prefeito e sua equipe estão empenhados em coordenar todas as ações necessárias para prestar o auxílio adequado aos atingidos, inclusive está construindo 15 box no ginásio Hermilton Gadelha Pessoa para abrigar as famílias que tiveram suas casas atingidas pelo Rio Iaco.

“Esperamos em Deus que as águas baixe e não tenhamos uma enchente como aquela de 2021. Por isso é fundamental a união de esforços entre os órgãos municipais e estaduais para enfrentar esse desafio e garantir a assistência necessária à população. O nosso comprometimento e preocupação estão sendo definidos nessas ações dos gestores municipais para garantir que o trabalho de apoio as famílias atingidas seja eficiente”, destacou o prefeito.



A equipe da Defesa Civil Municipal divulgou que o nível do Rio Iaco estava em 14,51 metros nas primeiras horas da manhã de hoje, o que acabou levando as águas a atingirem as primeiras famílias até o momento, que já estão sendo atendidas pela equipe da Prefeitura. O contato para que as equipes ajudem na retirada das famílias que tiveram suas casas atingidas pela cheia é 193 do Corpo de Bombeiros.

Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram