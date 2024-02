Homem relatou que passou a fazer compras todos os dias para os criminosos acreanos. Alimentos eram deixados embaixo de uma árvore.

Os acreanos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, Deibson Cabral e Rogério da Silva, renderam mais uma família e conseguiram abrigo por cerca de oito dias na zona rural de Baraúna (RN).

Após identificar em uma blitz o homem responsável por alimentar os fugitivos, a Polícia Federal localizou a área em que a dupla ficou escondida, perto da divisa entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. O mecânico Ronaildo da Silva Fernandes, de 38 anos, relatou que foi surpreendido pela dupla no momento em que estava em casa com a sua companheira, na madrugada de 17 de fevereiro, no quarto dia de buscas.

O homem detalhou que a família estava sendo feita refém e que ele tinha seus passos monitorados pelos criminosos. Segundo ele, os dois arrombaram a porta da casa, mas não machucaram a família.

“Pediram para a gente ter calma e que não ia acontecer nada se fizéssemos o que eles pedissem”, disse. O morador ressaltou que os criminosos sabiam de informações sobre a sua família e que “pareceu que eles foram direcionados” para o endereço.

O mecânico afirmou ter sido ameaçado de morte, caso não cumprisse com o combinado de comprar diariamente bolacha, iogurte e carne enlatada para a dupla.

Segundo Ronaildo, as compras eram deixadas embaixo de uma árvore, a poucos metros atrás da casa dele, onde estavam escondidos os fugitivos em cabanas improvisadas e buracos feitos na terra.

Ainda de acordo com o mecânico, ele só viu os criminosos uma única vez, quando eles chagaram na residência. O homem foi detido duas vezes e prestou depoimento à polícia. Explicou que apenas colaborou com os fugitivos porque sofreu ameaças. Segundo as investigações, os criminosos abandonaram o esconderijo na sexta-feira, 23.

Fuga

Rogério Mendonça e Deibson Nascimento fugiram no dia 14 de fevereiro da unidade prisional de Mossoró. Foi a primeira fuga da história do sistema prisional brasileiro, criado em 2006. Esta segunda-feira, 26, é o 13º dia de buscas. Essa foi a terceira casa invadida pelos criminosos desde que eles fugiram do presídio.

Além da Força Nacional, o efetivo policial que busca os dois fugitivos conta com mais de 500 agentes federais e das polícias locais, helicópteros, drones e cães farejadores.

A Polícia Federal anunciou uma recompensa de até R$ 30 mil para quem tiver informações que levem à recaptura dos dois fugitivos. Os dois são ligados ao Comando Vermelho, facção de Fernandinho Beira-Mar, que também está preso na unidade federal de Mossoró.

