Uma ação judicial foi movida contra a cidade de Senatobia, EUA, e seu departamento de polícia pela mãe de Quantavious Eason, um menino de 11 anos detido em uma cela por urinar em público quando tinha 10 anos. A família está buscando US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,4 milhões) em danos após o incidente de agosto de 2023, que gerou ampla controvérsia e discussões sobre a conduta policial e o viés racial.

Quantavious se viu em apuros com a lei enquanto esperava sua mãe do lado de fora do escritório de um advogado. Um policial o observou urinando ao lado do carro de sua mãe e procedeu para prendê-lo. De acordo com Carlos Moore, advogado da família, a criança foi colocada em um carro de polícia e levado à delegacia, onde foi mantido por aproximadamente uma hora.

O caso escalou quando Quantavious foi acusado no tribunal da juventude de ser uma criança necessitada de supervisão. Como parte de sua sentença, ele foi colocado em liberdade condicional, exigindo que se reportasse a um oficial de condicional mensalmente por três meses. Além disso, ele foi incumbido de escrever um relatório de duas páginas sobre Kobe Bryant.

Carlos Moore expressou preocupações de que o viés racial desempenhou um papel no tratamento do caso de Quantavious. “Estou 99,99% certo de que, se este fosse um jovem branco … ele nunca teria sido preso”, afirmou Moore durante uma coletiva de imprensa, conforme relatado pela NBC News.

A ação judicial, movida por Latonya Eason, mãe de Quantavious, em 21 de fevereiro, nomeia a cidade de Senatobia, o Chefe de Polícia Richard Chandler, o policial que efetuou a prisão e que desde então deixou a força, e quatro policiais não identificados como réus. A ação legal os acusa de uso excessivo de força, imposição intencional de sofrimento emocional, falha em treinar e supervisionar, prisão falsa e acusação maliciosa.

Em resposta ao incidente e à subsequente ação legal, Richard Chandler emitiu uma declaração reconhecendo que a conduta dos policiais violou a política e o treinamento do departamento. Ele anunciou que um dos policiais envolvidos no incidente havia sido demitido e outro enfrentaria ação disciplinar.

A ação judicial reacendeu debates sobre práticas policiais, discriminação racial e a criminalização de comportamentos infantis comuns. A batalha legal da família Eason por justiça e responsabilidade continua enquanto eles buscam um julgamento por júri para abordar suas queixas e as questões mais amplas que seu caso representa.

por Lucas Rabello

