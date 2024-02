Albedio Fernandes Honorato, 23 anos, foi condenado a 59 anos de prisão pelo duplo homicídio de Geziane Lima de Castro, 19 anos, e Manoel dos Santos Lopes, 23 anos, amigos de infância.

O crime ocorreu durante uma bebedeira na casa das vítimas, onde Albedio estrangulou Manuel e depois a esposa, apesar de sua alegação inicial de legítima defesa.

O testemunho crucial veio do filho do casal, de apenas 4 anos, que desmontou a versão do criminoso. O julgamento considerou as qualificadoras de motivo fútil e meio cruel, destacando a brutalidade do crime ocorrido na frente da criança.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram