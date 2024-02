Uma mulher de 23 anos foi detida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por tráfico de drogas durante uma abordagem no Km 519 da BR-364, em Ariquemes. A suspeita estava em um ônibus que partiu de Rio Branco, no Acre, com destino a Rondonópolis, no Mato Grosso.

Ao notar a presença dos policiais no ônibus, a mulher tentou se esconder cobrindo o rosto com um lençol e fingindo estar dormindo. Entret

anto, sua tentativa foi frustrada quando os agentes encontraram uma bolsa contendo drogas na parte de cima do assento.

Inicialmente, a jovem negou possuir bagagens, mas após a descoberta da bolsa com os entorpecentes, ela acabou confessando o crime. Durante a vistoria, foram localizados vários tabletes de maconha, totalizando mais de 6 kg de skunk.

A traficante foi imediatamente detida e conduzida à sede da Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

Por AcreOnline.net

