Durante a madrugada, o baiano deitou na cama da manaura e recebeu carinhos da sister

Isabelle conversa com brothers na sala do BBB 24, e relembra momento com Davi. Durante a madrugada desta segunda-feira (26), o baiano deitou na cama da manaura e recebeu carinhos da sister na cabeça. “Lembrei quando eu dormia assim com meu irmão”, disse a cunhã-poranga do Garantido.

“Ontem, eu desci um pouco. Eu estava um pouco… bebi água e falei: ‘Aí, estou um pouco ansiosa’. Queria conversar. Eu vi os meninos na piscina, falei: ‘Davi, vem cá, tu já vai subir, vamos embora logo’. E aí, ele foi, ficou horas… Falei: ‘Davi, conta uma história para mim’. Ele contou umas coisas da vida dele. A gente ficou lá, brincando com a mão um do outro. E aí, a gente ficou conversando, daí eu lembrei quando eu dormia assim com o meu irmão. A gente dormia assim, de mão“, começa a manauara.

“Meu irmão dormia embaixo. Quando a gente não tinha cama, eu dormia na rede e ele dormia no colchão. Ou ,então, eu dormia na cama e depois ele dormia no colchão. A gente ficou brincando horas, conversando. Minha garganta ficou seca. Até que eu fiquei com sono”.

A Líder da semana, Beatriz então questiona se foi depois que conversou com Davi.

“Foi depois que você conversou comigo, Davi?” O motorista de aplicativo e Isabelle respondem juntos que foi antes.

Em tom de brincadeira, a vendedora diz: “Eita! Cara conversador”.

Fonte: D24am.

