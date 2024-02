Dois homens foram presos por portarem ilegalmente uma arma de fogo de fabricação artesanal calibre .28 municiada, além de drogas, na manhã do último domingo, 25, na rua da Sanacre, no bairro Santa Inês. Eles mantinham um sistema de câmeras de videomonitoramento, supostamente, para visualizar a chegada da PM.

Duas guarnições do 2° Batalhão se encontravam no bairro, onde realizavam o patrulhamento preventivo e ostensivo, quando no local, visualizaram um indivíduo que, ao avistar a viatura policial, retornou e entrou em um condomínio de apartamentos.

Os militares se dividiram para a abordagem, pois, na parte superior dos apartamentos, avistaram um segundo indivíduo segurando uma arma de fogo. Os militares conseguiram abordar ambos, com a arma de fogo. Dentro do apartamento, identificaram o circuito de monitoramento, com câmeras instaladas, provavelmente para visualizar a chegada de viaturas policiais.

Com o outro indivíduo, foi encontrada certa quantidade de droga (cocaína, crack e maconha). Após o recolhimento da arma, munições e drogas, foi dada voz de prisão aos dois homens e feita a condução para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde seguem-se as demais medidas cabíveis.

Polícia Militar do Acre (2° BPM)

