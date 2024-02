Neste domingo, 25, o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolf, reconheceu a situação de emergência de 17 cidades acreanas em razão das inundações. A portaria 622 foi assinada pelo secretário após a ligação do senador Alan Rick (União Brasil) ao ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que também culminou no agendamento de uma reunião da Bancada com a equipe do Ministério.

O senador Alan Rick comemorou a decisão. “Fico feliz que o ministro tenha respondido tão rápido ao nosso pedido. Os municípios e o governo do estado necessitam desse reconhecimento para agilizarem o socorro aos afetados. Amanhã estaremos no ministério demonstrando também a necessidade de liberação de recursos federais para essa ajuda humanitária e posterior recuperação das cidades.” – disse o senador.

Levantamento do governo do estado mostra que em Rio Branco, Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Jordão e Xapuri há 3.717 pessoas desabrigadas, que estão sendo acolhidas em 39 abrigos, além ainda do registro de 3.379 pessoas desalojadas, ou seja, que foram para casa de familiares ou amigos. Os dados de Plácido de Castro ainda estão sendo contabilizados.

De acordo com o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), a previsão é de que as chuvas continuem sendo intensas no estado.

