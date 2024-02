Um acidente registrado por volta das 15 horas deste sábado (23), na rua Pernambuco, no bairro do Bosque, ceifou a vida de um homem e deixou outro gravemente ferido, em Rio Branco (AC). Uma câmera de segurança registrou a colisão.

De acordo com testemunhas, o senhor Edivaldo Ferreira de Souza, 63 anos, transitava pela rua em sua motocicleta Yamaha Factor preta, no sentido bairro ao centro, quando, em um momento crucial, invadiu a pista contrária. Nesse momento, Edivaldo colidiu frontalmente com Luiz Henrique Zeni, um jovem de 19 anos que trafegava no sentido oposto em sua motocicleta Yamaha MT03 prata.

O impacto da colisão foi tão violento que ambos os condutores foram arremessados ao solo. Assim que a gravidade da situação foi percebida pelos presentes, chamados de emergência foram feitos para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Rapidamente, duas ambulâncias foram despachadas para o local, uma de suporte básico e outra avançada, na tentativa de socorrer os envolvidos.

Contudo, mesmo com os esforços da equipe médica, o senhor Edivaldo Ferreira de Souza não resistiu aos ferimentos graves. Dentro da ambulância, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito ainda no local do acidente. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da capital para os procedimentos cabíveis.

Por outro lado, Luiz Henrique Zeni foi levado ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado estável, mas com lesões significativas. Ele apresentava um Ferimento Corte Contuso (FCC) na cabeça, perda de consciência e uma fratura no braço esquerdo. Após receber atendimento emergencial, foi entregue consciente e orientado no setor de trauma do PS para avaliações posteriores.

As autoridades competentes, através do Batalhão de Trânsito (BPTRAN) da Polícia Militar, foram acionadas imediatamente para investigar o acidente. Os militares isolaram a área, coletaram informações essenciais para a confecção do Boletim de Acidentes de Trânsito (BAT) e conduziram os procedimentos preliminares. Posteriormente, os profissionais da Perícia Criminal foram notificados e todos os procedimentos periciais foram devidamente realizados no local.

Redação ContilNet

