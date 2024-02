O Rio Acre continua a crescer de forma alarmante, atingindo a marca de 15,17 metros em Rio Branco neste sábado, 24 de fevereiro. O aumento, de 11 centímetros em apenas três horas, reflete a preocupação crescente das autoridades e da população diante das inundações.

As chuvas persistentes têm contribuído significativamente para o aumento do volume de água no rio, resultando em um impacto direto na vida das pessoas. Até o momento, 83 famílias foram desalojadas e encaminhadas para os abrigos disponibilizados pela prefeitura em escolas públicas. Esse número representa um total de 286 famílias afetadas pelas enchentes.

Especialistas alertam que a situação pode piorar nos próximos dias, pois as previsões meteorológicas indicam a continuidade das chuvas na capital acreana.

Nos últimos 24 horas, Rio Branco registrou um volume de precipitação de 23,0 milímetros, contribuindo ainda mais para o aumento do nível do rio e a intensificação das inundações.

A Defesa Civil continua monitorando de perto a situação e tomando as medidas necessárias para garantir a segurança e o bem-estar da população afetada.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram