Após intensas precipitações, o município de Santa Rosa do Purus, situado às margens do rio Purus no interior do Acre, enfrenta uma situação preocupante.

O transbordamento do rio inundou ruas e quintais, gerando apreensão na população, que agora se prepara para enfrentar possíveis enchentes durante o final de semana.

O fenômeno, desencadeado pelas fortes chuvas que castigam a região nos últimos dias, tem causado apreensão entre os moradores, que temem que a situação piore nas próximas horas.

Ruas antes transitáveis agora se encontram alagadas, dificultando a locomoção dos moradores e o acesso aos serviços essenciais.

Por AcreOnline.net

