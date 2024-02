O primeiro eclipse solar total de 2024 está chegando e de acordo com pesquisadores será o mais observado da história! Porém os brasileiros não serão privilegiados com este evento.

No dia 14 de outubro de 2023 boa parte do Brasil teve a oportunidade de presenciar o Eclipse Solar Anular, quando a sombra da Lua se projetou sobre a superfície da Terra. O estado do Rio Grande do Norte foi o mais privilegiado em questão de visibilidade.

Neste ano de 2024 teremos outro eclipse, desta vez um do tipo solar total, no qual a Lua irá cruzar seu trajeto com o Sol e bloquear totalmente sua visão. Mas segundo a NASA, este evento será diferente dos últimos eclipses solares totais. O que faz com que o eclipse solar deste ano seja tão especial?

O primeiro eclipse solar total de 2024

O eclipse solar total acontecerá no dia 8 de abril de 2024, e começará no Oceano Pacífico Sul, cruzando a América do Norte, passando pelo México, Estados Unidos e Canadá. Ou seja, o Brasil não está presente nesta trajetória. Se as condições do tempo permitirem, o primeiro local da América do Norte continental que experimentará a totalidade é a costa do Pacífico do México, por volta das 11h PDT (Pacific Daylight Time).

Eclipse 2024

O caminho do eclipse solar total de 2024 atravessa o México, passando pelos Estados Unidos, do Texas ao Maine, e subindo pelo Canadá. Foto: NASA

Pesquisadores afirmam que a sua camada mais externa, chamada de coroa solar, será mais visível do que no último eclipse solar total em 2017. Isso está relacionado à maior atividade solar verificada atualmente. Além disso, o eclipse deste ano será visível por cerca de 2 minutos a mais que o de 2017.

Um eclipse solar total acontece quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, bloqueando completamente a face do Sol. O céu vai ficar escuro como se fosse amanhecer ou anoitecer.

Segundo Polly White, fundadora do Great American Eclipse, desde o evento de 2017 e o eclipse solar anular de 2023, mais pessoas tomaram conhecimento do evento de abril deste ano. Fora que, o trajeto da totalidade também é maior, o que faz com que o eclipse fique visível para mais pessoas do que o anterior. Depois do eclipse total de abril de 2024, os observadores só poderão ver outro em 2044, o que faz com que este seja ainda mais atraente!

Milhões de espectadores irão presenciar o eclipse

Cerca de 31 milhões de pessoas nos Estados Unidos poderão testemunhar este evento nos 322 km do trajeto da totalidade, que é mais que o dobro do número de pessoas que puderam ver o último evento, visto por cerca de 20 milhões de pessoas.

E não apenas os cientistas e caçadores de eclipses estão contando os dias para este evento astronômico tão esperado. Embora mais pessoas possam assistir ao eclipse total com facilidade e sem precisar sair de suas cidades, acredita-se que haverá um pico de viagens rumo ao espetáculo. O site Great American Eclipse estima que 1 a cada 4 cidadãos americanos deve viajar na época do eclipse, para ficar dentro do trajeto da totalidade.

De qualquer forma, é importante lembrar que os brasileiros não terão a chance de assistir ao evento no Brasil, pois ele será visível apenas entre o México e o Canadá.

O ramo do turismo vai se dar bem, pois os agentes de viagem já estão ajudando os viajantes a encontrar onde ficar para ter a melhor visão do evento. Inclusive haverá um festival de música de 5 dias na semana do eclipse, chamado “Eclipse Festival” que contará com experiências espaciais e palestras lideradas por profissionais da NASA, Blue Origin e SpaceX no estado do Texas.

No Brasil, o próximo eclipse solar visível acontecerá em 2 de outubro de 2024, mas será parcial e visível somente no centro-sul do país. O próximo será em 6 de fevereiro de 2027, e poderá ser visto em quase todo o Brasil, com exceção da região Norte.

Por Meteored.com

