Projeto é idealizado pela vereadora Ivoneide Bernardino e está em sua 5ª edição

Na tarde deste sábado (24) a associação Sonhar e Realizar (SONERE) em parceria com a vereadora Ivoneide Bernardino, deu sequência ao 1º ciclo de palestras às adolescentes assistidas pelo projeto social “Sonho de Menina – Sou Debutante” no auditório municipal.

Desta feita, o tema abordado foi “Compreendendo a Ansiedade” com diversos assuntos tais como: o que é ansiedade ?, o que é transtorno de ansiedade ?, o que fazer para controlar a ansiedade ? quais os sintomas físicos e mentais da doença ? entre outros.

A palestra foi ministrada por Leiliane Gouveia, especialista na área. A temática é extremamente importante, visto que a ansiedade tem afetado milhões de pessoas no mundo, e tem sido cada vez mais frequente na fase da adolescência.

“Sabemos que a ansiedade é o mal do século, e está cada vez mais frequente entre os adolescentes. Portanto é essencial que debatamos esse tema com as nossas debutantes, agradeço a associação Sonere, a amiga Leiliane Gouveia, e a todos os nossos parceiros”, disse Ivoneide Bernardino.

