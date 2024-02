No intuito de estreitar relações e reafirmar parcerias, a presidente da câmara municipal de Sena Madureira, vereadora Ivoneide Bernardino, realizou na manhã desta sexta-feira (23) uma visita institucional aos conselheiros tutelares do município.

A presidente foi recebida pelos conselheiros Emerson Espíndola, Aldeniza Vela, Níres Neta e Gessinaira Matos, e durante a conversa trataram sobre as ações que estão sendo realizadas em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, bem como sobre algumas demandas administrativas relacionadas ao órgão.

“O conselho tutelar é uma instituição que desenvolve um papel fundamental na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Como vereadora e presidente da câmara municipal, nos colocamos a disposição para atuarmos em parceria e auxiliar no que for necessário”, afirmou a presidente.

Vale destacar que desde que assumiu a presidência do poder legislativo, Ivoneide tem buscado parcerias com outras instituições de Sena Madureira e do estado, com o fito de garantir melhorias a população senamadureirense.

Assessoria

