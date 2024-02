O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, informa que iniciou um planejamento para dar início ao processo de encerramento do contrato com a empresa Medtrauma.

Uma nova licitação será feita pelo governo do Acre para suprir as necessidades e demandas na área de ortopedia e trauma no Pronto-Socorro de Rio Branco, para que não haja qualquer tipo de prejuízo para a população.

Pontuamos que a suspensão imediata dos serviços por parte da contratada acarretará danos irreversíveis à população. Todas as medidas estão sendo adotadas com planejamento e cautela pela gestão.

Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon

Secretário de Estado de Saúde

Agência de Noticias do Acre

