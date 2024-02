Um menor de idade foi apreendido pela Polícia Militar na noite de quinta-feira, 22, com quase 800 reais em dinheiro, e cocaína, além do material para embalagem e pesagem da droga, toda a ocorrência aconteceu na rua dezeseis de outubro, no bairro Quinze.

Uma guarnição do 2° Batalhão foi acionada pelo COPOM para atendimento de ocorrência de tráfego de entorpecentes, ao se aproximarem do local, os militares desembarcaram e seguiram a pé em um beco, já conhecido das guarnições.

Quando em determinado momento, o menor de idade foi avistado sentado na porta de um casebre abandonado embalando a droga para continuar a venda. Ao visualizar os policiais, o próprio menor declarou “perdi” e foi abordado sem resistência, perguntado sobre o entorpecente, o ele afirmou ser de sua propriedade.

Os Militares fizeram uma varredura no local e encontraram todo o material, além do dinheiro fruto da venda do entorpecente. O menor recebeu voz de apreensão e na condução para a Delegacia de Flagrantes (Defla) afirmou que fazia parte de uma facção criminosa.

2° Batalhão de Polícia Militar do Acre (2° BPM )

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram