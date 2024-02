Nos últimos dias, o Governo Federal divulgou que mães solteiras beneficiárias do Bolsa Família poderão receber uma parcela adicional de R$ 300 junto com o benefício. Esta medida é uma forma de garantir melhores condições de vida para as famílias em vulnerabilidade socioeconômica, principalmente para lares com crianças pequenas.

Dessa forma, para receber os valores é necessário estar inscrita no Cadastro Único, elegível para receber o Bolsa Família e seguir as condições do Benefício Variável Nutriz, que consiste em oferecer suporte para mães no período de amamentação.

Apesar disso, o valor pago pelo benefício é de R$ 50 por mês. Porém, os repasses são retroativos, ou seja, caso a criança já esteja com cinco meses no mês que a mãe se cadastrou no programa, ela tem direito de receber os valores do meses anteriores, totalizando R$ 300.

Em adição, as mães também podem receber o Benefício Primeira Infância, destinado a famílias com crianças de 0 a 6 anos e concede um valor de R$ 150,00 por integrante nessa faixa etária. A assistência é para garantir o cuidado e o desenvolvimento apropriado das crianças mais novas.

As mães que desejam conseguir o benefício devem procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) na região onde mora e realizar o cadastro do recém-nascido no sistema.

Regras do Bolsa Família

Em relação aos pagamentos do Bolsa Família, a Caixa Econômica Federal iniciou os repasses no dia 16 de fevereiro com previsão para terminar no dia 29 de fevereiro. Para ser elegível ao Bolsa Família, as famílias devem possuir uma renda mensal média inferior a R$ 218 por integrante.

Além da renda, é necessário cumprir uma série de compromissos nas áreas de saúde e educação se quiserem continuar recebendo os repasses normalmente. Dentre elas estão:

Realização do acompanhamento pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

Para as crianças de 4 a 5 anos, frequência escolar mínima de 60%;

Para beneficiários de 6 a 18 anos que não completaram a educação básica, a frequência escolar mínima é de 75%.

Abaixo, confira o cronograma de pagamentos divulgado pela Caixa:

NIS final 1: 16 de fevereiro;

NIS final 2: 19 de fevereiro;

NIS final 3: 20 de fevereiro;

NIS final 4: 21 de fevereiro;

NIS final 5: 22 de fevereiro;

NIS final 6: 23 de fevereiro;

NIS final 7: 26 de fevereiro;

NIS final 8: 27 de fevereiro;

NIS final 9: 28 de fevereiro;

NIS final 0: 29 de fevereiro.

Por Melissa Carnaúba- folha finaceira

