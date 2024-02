O cantor comentou que várias pessoas mandaram mensagens após escutar sua música no BBB

Heitor Costa é uma das revelações da música nos últimos anos no Brasil. Natural de Rio Branco, no estado do Acre, o cantor iniciou sua carreira artística em setembro de 2021 e vem conquistando um público cativo em todas as suas apresentações pelo Brasil.

Na noite desta quarta-feira, o cantor acreano foi surpreendido ao receber a notícia de que sua música estava tocando em uma festa no reality show da TV Globo. Eufórico, o acreano comemorou muito a visibilidade do trabalho em rede nacional. A música “Na hora da raiva” tocou na festa da líder Raquel, a pedido do amigo baiano Davi, que é fã do cantor. A festa teve o tema “A vida é doce”, em homenagem à sister que é doceira.

“Putz, agora que eu vi, pow! Eu tô no BBB! Estourou! Agora sim. Que loucura da porra!”, comemorou o acreano, e logo depois começou a cantar o hit “Na hora da raiva”, que embalou os brothers e sisters do BBB 24.

O cantor comentou que várias pessoas mandaram mensagens após escutar sua música no BBB e aproveitou o engajamento para pedir aos internautas de Sergipe, onde reside atualmente, e seu estado de origem, o Acre, que pedissem sua apresentação no reality da Globo.

“Quer ver uma felicidade de uma pessoa que veio de baixo quando surgir uma enquetezinha. Eu não assisto muita televisão, não sabe, eu não tenho tempo pra tá assistindo televisão, assistindo nada. Mas se surgir uma enquete, ‘Quem vocês querem na final do BBB, bota o HC ainda pow. Bora fazer a galera de Sergipe uma felicidade ver alguém de Sergipe. A galera do Acre é uma felicidade ver alguém do Acre cantando na final do BBB, ou em qualquer ocasião, nem que seja por 10 segundos no BBB,” disparou o cantor completamente emocionado.

Com apenas 20 anos, o jovem de Rio Branco já acumula 976 mil seguidores no Instagram e milhões de plays em suas músicas nas plataformas digitais. Heitor Costa ganhando os corações dos públicos de Sergipe, Bahia e Alagoas e fazendo participações especiais com vários cantores do momento.

