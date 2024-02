De acordo com as informações, a dupla foi flagrada assaltando um homem que caminhava no local

Suspeitos de estarem cometendo assaltos constantemente no bairro Grande Vitória, dois homens foram executados por um justiceiro, na noite da última quarta-feira (21), entre as ruas B5 E B6, no conjunto Castanheira, na zona leste de Manaus.

Os policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência. De acordo com as informações, a dupla foi flagrada assaltando um homem que caminhava no local.

No momento do assalto, um justiceiro passava pela rua e disparou contra os suspeitos que estava em uma motocicleta. O motociclista recebeu um tiro na cabeça enquanto o garupa ainda tentou fugir, foi alcançado pelo justiceiro e também foi atingido com um tiro.

Ainda segundo as informações, o justiceiro fugiu do local sem ser identificado. O Departamento de Perícia Técnico Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para perícia e remoção dos corpos.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

