Um registro inusitado chamou a atenção nas redes sociais em Rio Branco, durante as fortes chuvas que assolaram a capital. Um vídeo compartilhado pelo empresário Rayner Neri mostra um bicho-preguiça atravessando uma via movimentada da cidade na noite de quarta-feira (21). O animal, característico da região, parece buscar abrigo em meio ao temporal.

O vídeo, acompanhado da legenda “Nossa capital e suas particularidades animal (sic)”, rapidamente viralizou, revelando um aspecto curioso da convivência entre a natureza e o meio urbano na região amazônica.

De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil de Rio Branco, o acumulado de chuvas nas últimas 24 horas foi de 56,2 mm. As previsões indicam que mais chuvas estão a caminho, destacando a importância de atenção redobrada no trânsito, tanto para os motoristas quanto para os animais que eventualmente se aventuram pelas ruas.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

