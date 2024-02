A Prefeitura de Rio Branco anunciou hoje, 22 de fevereiro, a abertura de um aguardado concurso público com 1267 vagas para diversos cargos efetivos. Essa iniciativa visa suprir o déficit de funcionários e oferecer um serviço público de qualidade aos contribuintes, conforme destacado pelo prefeito Tião Bocalom.

Entre as vagas disponíveis, destacam-se posições para médicos clínicos gerais e especialistas, operadores de máquinas, técnico em gestão pública, além de mais de 50 outras funções abrangendo todas as secretarias do município. O concurso oferece 630 vagas para provimento imediato, sendo 568 em ampla concorrência e 62 reservadas para pessoas com deficiência (PCD), e outras 637 para cadastro de reserva.

O secretário de gestão administrativa, Jonathan Santiago, ressaltou a importância do concurso, revelando que um estudo realizado pela gestão identificou um déficit de 3700 funcionários, embora o limite prudencial não permita a abertura de todas essas vagas de uma só vez. Mesmo assim, o concurso contribuirá significativamente para suprir as demandas de diversos setores da gestão, muitos dos quais não realizavam contratações há mais de uma década.

As inscrições para o certame serão abertas amanhã, sexta-feira (23), através do site do Instituto Verbena, com valores de inscrição variando entre R$ 40 e R$ 80, dependendo do nível de escolaridade do cargo almejado. As provas estão previstas para o dia 21 de abril, com a divulgação dos resultados esperada para o final de maio.

Vale destacar que o concurso contemplará candidatos com ensino fundamental, médio e superior, e está dividido em dois editais. O primeiro abrange cargos como operadores de máquinas pesadas, agrícolas, agentes de saúde e agentes de endemias, que passarão por provas específicas adicionais, como testes físicos ou práticos.

