A Polícia Civil do Acre (PCAC), por intermédio do Núcleo Especializado de Investigações Criminais (NEIC), realizou na tarde da última quarta-feira, 21, a prisão em flagrante de duas pessoas pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menor na cidade de Cruzeiro do Sul, incluindo a apreensão de um menor de idade.

Durante diligências investigativas no bairro da Cohab, três indivíduos em atitude suspeita foram avistados. Ao perceberem a presença policial, tentaram fugir, mas foram contidos. Próximo ao local, em uma residência abandonada, foram encontrados cerca de 1,3 kg de maconha, 400g de cocaína e oxidado, além de diversos insumos para secagem, embalagem e pesagem de drogas.

Sobre a prisão e apreensão de entorpecentes, o Diretor de Polícia da Capital e do Interior, Pedro Paulo Buzolin, destacou que a PCAC está em constante atuação no combate ao tráfico de drogas. “É importante conscientizar a sociedade sobre os malefícios do consumo de drogas, sendo encontrado substâncias cancerígenas adicionadas à cocaína, como gasolina, solução de bateria e produtos químicos utilizados na limpeza de piscina,” ressaltou Buzolin.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul para a lavratura do auto de prisão em flagrante delito, permanecendo à disposição da Justiça. A operação contou com o apoio e a participação de policiais do Departamento de Polícia da Capital e do Interior – DPCI, reforçando o compromisso da PCAC no enfrentamento ao tráfico de drogas na região.

Assessoria/ PCAC

