O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), confirmou as parcelas do Bolsa Família, que podem variar de acordo com a composição familiar. Em alguns casos, as famílias podem chegar a receber R$800,00.

Isso acontece porque a parcela regular do Bolsa Família é proporcional ao número de pessoas que vivem na mesma casa e compartilham da mesma renda. Dessa forma, o benefício deve ser equivalente à soma de R$142,00 por pessoa. Além disso, nenhuma família deve receber menos de R$600,00 por mês. Sendo assim, veja os valores pagos a seguir:

Famílias compostas por até 4 pessoa: R$600,00;

Famílias compostas por 5 pessoas: R$710,00;

Famílias compostas por 6 pessoas: R$852,00;

Famílias compostas por 7 pessoas: R$994,00;

Famílias compostas por 8 pessoas: R$1.136,00;

Famílias compostas por 9 pessoas: R$1.278,00;

Famílias compostas por 10 pessoas: R$1.420,00.

Além disso, a família pode receber benefícios adicionais, voltados para crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes. Como são ilimitados e cumulativos, podem aumentar consideravelmente a parcela regular. Sendo assim, veja quais são os adicionais a seguir:

Benefício Primeira Infância (BPI): Faz o repasse de R$150,00 para famílias com crianças de 0 a 6 anos completos;

Benefício Variável Familiar (BVF): Faz o repasse de R$50,00 para famílias com crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos, e gestantes;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Faz o repasse de R$50,00 para famílias com mulheres que estão amamentando crianças de até 6 meses;

Uma mulher que está amamentando uma criança de até 6 meses deve receber o Benefício Variável Familiar Nutriz e o Benefício Primeira Infância, garantindo um adicional de R$200,00. Caso a família seja composta por até 4 pessoas, o adicional será somado à parcela regular de R$600,00, garantindo um acumulado de R$800,00 por mês.

prazo, é preciso gerar um novo código no Caixa Tem;

Passo 5: digite a sua senha do aplicativo do Caixa Tem;

Passo 6: digite o código no caixa eletrônico, Lotérica ou correspondente Caixa Aqui;

Passo 7: clique no botão Entrar no teclado no caixa eletrônico;

Passo 8: clique no botão Saque Caixa Tem;

Passo 9: digite o seu CPF;

Passo 10: Digite o código que você recebeu no aplicativo do Caixa Tem e clique em Entrar;

Passo 11: escolha o valor que deseja sacar;

Passo 12: seu saque será autorizado. Espere a liberação do dinheiro.

