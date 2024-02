O governo do Acre publicou um edital de concorrência para a venda de um imóvel no Condomínio Chácara Ipê, em Rio Branco. O imóvel, com 1.174,48 m², será vendido pelo critério de maior oferta, com um valor mínimo estabelecido em R$430 mil. A licitação será conduzida pela Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos (Selic), que faz parte da Secretaria de Administração do Acre (Sead).

A abertura da concorrência, identificada com o nº 021/2023, está programada para o próximo dia 5 de março, às 8h, na sede da Selic, localizada na Estrada do Aviário, 927, bairro Aviário, na capital. Os interessados em realizar uma vistoria do imóvel, localizado na Rua Alameda das Araras, Quadra 4, Lote 10 do loteamento Chácara Ipê, devem seguir os procedimentos estabelecidos no termo de referência, anexo I do edital.



O pagamento poderá ser feito à vista ou a prazo, com a possibilidade de um sinal em ambos os casos. Para pagamento à vista, o comprador deverá quitar o valor total no momento da assinatura da escritura pública de compra e venda. Para os interessados em adquirir o imóvel a prazo, as condições específicas estão detalhadas no termo de referência, proporcionando flexibilidade e segurança financeira para ambas as partes envolvidas.

A opção de pagamento a prazo demonstra o compromisso do governo estadual em oferecer oportunidades para diversos perfis de interessados, contribuindo para o desenvolvimento urbano e a gestão eficiente do patrimônio público.

Para mais informações, os interessados podem acessar o edital pelo seguinte link: http://www.licitacao.ac.gov.br/

Ingrid Andrade Agência de Noticias do Acre

Fotos Sead

