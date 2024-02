Representantes do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) estiveram reunidos nesta quinta-feira, 22, em Brasília (DF), para tratar de investimentos na área do ensino profissionalizante acreano.

Um dos assuntos abordados no encontro foi a retomada da reforma e ampliação do Centro de Educação Profissional e Tecnológico João de Deus, em Plácido de Castro. Com a modernização da unidade, a população do município será beneficiada com a oferta de novos cursos.

“Essa escola desempenha um papel muito importante na qualificação de novos profissionais para o mercado de trabalho. As melhorias são fundamentais para que possamos avançar ainda mais com os nossos cursos em Plácido de Castro e região”, explicou Mara Lima, diretora de Ensino do Ieptec.

Para que a benfeitoria seja reiniciada, os representantes do governo do Estado foram orientad0s pelas servidoras do FNDE a elaborar um relatório técnico, que será analisado pelo órgão federal, responsável pela liberação dos recursos.



“Até o fim de março, nossa equipe estará focada na resolução de todas as pendências apresentadas durante a reunião”, assegurou Raílson Pontes, chefe do Departamento de Projetos de Engenharia da Seop.

Outra abordagem diz respeito às falhas apresentadas no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Sismec) referente à prestação de contas da reforma da Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha, em Rio Branco.

“Embora essa obra já tenha sido inaugurada, consta no sistema que ela está inacabada e, por conta desse erro, fomos notificados pelo TCU [Tribunal de Contas da União]. Esperamos resolver esse impasse em breve”, afirmou Mara Lima.



A aquisição de novos ônibus escolares para o ensino profissionalizante do Acre também foi discutida no encontro. “A demanda por transporte está crescendo cada vez mais e precisamos reforçar a frota do instituto para atender os nossos estudantes”, disse a chefe do Departamento de Planejamento e Orçamento do Ieptec, Aldenice Ferreira.

A reunião contou ainda com a participação do diretor Administrativo e Financeiro do Ieptec, Luciano Sassai; do chefe do Departamento de Relações Federativas da Secretaria de Planejamento – a representação do governo do Estado em Brasília, Klinger Cruz; das assessoras da Presidência do FNDE, Jaqueline Franco e Kercia Santos; e da assessora da Coordenação-Geral de Acompanhamento e Prestação de Contas do FNDE, Gabriella Lemos.

Por Wesley Moraes- Agência de Ntícias do Acre

Foto: Wesley Moraes/Seplan

