Mais de 200 inscritos para 14 as vagas disponíveis em cinco áreas de formação profissional

Dois editais de processos seletivos de contratação temporária para projetos sociais do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) estão em andamento. O resultado e notas da 1ª fase de ambos foram publicados e os editais estão disponíveis na edição n° 7.481 do Diário da Justiça, a partir da página 167, da última quarta-feira, 21.

O edital n° 5/2024 trata da contratação para os cargos de psicólogo, assistente social, monitor de campo e educador social que atuarão no projeto “Abraço Cidadão”. Houve 13 inscritos para o cargo de psicólogo e um foi desclassificado; oito para cargo de assistente social, também um foi desclassificado; 18 candidatas e candidatos para serem monitores de campo e 7 foram desclassificados; por fim, 14 para o cargo de educador social e 3 foram desclassificados.

O prazo para recurso contra o resultado se encerra dia 23 de fevereiro e a convocação para a próxima etapa será divulgada no próximo dia 28. As convocadas e convocados serão submetidos a uma avaliação por meio de dinâmica de grupos, que ocorrerá entre os dias 1º e 14 de março. Confira o cronograma aqui.

De acordo com o edital, estão disponíveis quatro vagas para educador social; uma vaga para monitor de campo; uma para assistente social; e uma para psicólogo. As remunerações variam de R$1.225,00 a R$2.800,00. As selecionadas e selecionados serão contratados temporariamente pelo período de sete meses.

Mulheres egressas do sistema prisional

O outro certame é voltado a execução do projeto conveniado com a Plataforma + Brasil, entre a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos e o Tribunal de Justiça do Acre, com o objetivo de atender e acolher mulheres egressas do sistema prisional de Rio Branco, que tem histórico relacionado a dependência química.

Para o cargo de assistente administrativo houve 63 inscritos e apenas 23 se tornaram aptos para a próxima etapa. Para assistente social, foram 51 inscritos e 6 foram desclassificados; por fim, para o cargo de psicologia foram 67 inscritos e 22 desclassificados.

Neste edital, são três vagas para o cargo de assistente administrativo, com a remuneração de R$ 1.100,00 para cumprir a carga horária de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, pelo período de 12 meses. Também duas vagas para o cargo de psicólogo e duas para o de assistente social com a remuneração mensal de R$ 5 mil.

Mais informações: (68) 9960-35381.

Miriane Teles | Comunicação TJAC

