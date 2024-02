O governo do Acre, por meio da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), alerta para o risco de mais chuva no estado. O nível dos rios está sendo monitorado de forma contínua pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma). O acompanhamento é realizado em todos os rios do estado.



A secretária do Meio Ambiente, Julie Messias, enfatizou que a Sema, através do trabalho do Cigma, que mapeia os dados hidrometeorológicos, e a CEPDEC vêm fazendo o monitoramento diário.

“Os dados qualificados e quantificados estão sendo repassados para a Defesa Civil e demais órgãos. Identificamos que em Assis Brasil houve uma subida do rio nas últimas 24 horas de quase 7 metros, então, estamos monitorando e repassando a maior quantidade possível de dados para ajudar na tomada rápida de decisões”, afirmou.

Acolhimento

O coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos Batista, reforçou que o trabalho de acolhimento já está sendo feito na cidade de Assis Brasil em parceria com Defesa Civil Municipal.

“Em Assis Brasil, temos algumas famílias que foram retiradas das áreas alagadas. Algumas estão desalojadas e outras abrigadas no ginásio e em escola. Se [o transbordamento] chegar nas próximas horas em Brasileia, também já fizemos contato com o município, e as equipes estão reunidas nesse momento com a equipe da prefeitura para ações de resposta. O governador Gladson Cameli determinou que toda a estrutura do Sistema Estadual de Defesa Civil e Meio Ambiente esteja em alerta para apoio imediato a essa situação, e estamos atentos”, reforçou.

Ainda segundo dados do Cigma, atualmente há uma Zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS) ativa ao Sul do Amazonas, e uma alta da Bolívia bem desenvolvida em altos níveis que fortaleceu a situação de chuva no Sul do Peru.

Alerta

Devido a isso, aumentou o volume de chuvas na Bacia do Rio Acre desde a terça-feira, 21. A atenção está voltada para a cidade de Assis Brasil, onde o acumulado de chuvas nas últimas 96 horas foi de 199mm; 48 horas: 177mm; e nas 24 horas: 17,8mm. Nesta quarta-feira, 22, a cota atual está em 12,05m (31 cm acima da cota de alerta que é: 11,30m)

Em Brasileia, o acumulado de chuvas nas últimas 96 horas foi de 112mm; em 48 horas: 85,8mm; e nas últimas 24 horas: 5mm. A cota nesta quinta, 22, é de 8,55m, estando 1,71m abaixo da cota de alerta (9,80m).

Nas estações de Brasileia, Xapuri e Rio Branco o rio ainda se encontra abaixo do nível da cota de alerta, mas o governo segue com monitoramento devido à tendência de subida em todos esses locais. Na capital, o nível do rio está em 11,02m (cota de alerta 13,50m).

No Vale do Juruá há também uma situação de atenção em Cruzeiro do Sul, onde a cota atual do Rio Juruá é de 11,32m, sendo que o nível de alerta é de 11,80m.

Aviso Meteorológico

Segundo dados do Cigma, baseados no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), há dois avisos de chuvas intensas. O primeiro é de perigo com início nesta quinta-feira, 22, até às 10h5, e fim nesta sexta-feira, 23, às 10h, com chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h).

O segundo é de perigo potencial com início nesta quinta-feira, 22, até às 11h02 e fim nesta sexta-feira, 23, às 10h, com chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Os dois são válidos para todos os municípios do estado.

Janine Brasil – Agência de Noticias do Acre

Foto: Alexandre Cruz-Noronha/Sema.

Foto: Defesa Civil Estadual.

