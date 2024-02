O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (Podemos) esteve juntamente com a deputada Meire Serafim (União)reunidos com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Serafim Costa Filho, para tratar do aeródromo de Sena Madureira. O encontro com o ministro foi nessa terça-feira, 20, durante a reunião da bancada federal do Acre, que também discutiu importantes iniciativas para a aviação civil e o desenvolvimento regional do Acre.

Para o prefeito Mazinho Serafim, é necessário a construção de um aeródromo completo, incluindo pista e terminal de passageiros, em Sena Madureira. “Essa infraestrutura fundamental para garantir acesso rápido à cidade, especialmente em casos de emergência médica, além de impulsionar o turismo local e gerar novos empregos na região”, explicou o prefeito.

Segundo Serafim durante a reunião com o ministro foi proposto a utilização do Fundo Nacional da Aviação Civil para subsidiar o Querosene da Aviação; além da instalação de um sistema de orientação vertical e lateral, o Instrument Landing System (ILS), no Aeroporto de Cruzeiro do Sul – Acre; alfandegamento do Aeroporto de Rio Branco, permitindo voos de países vizinhos ao estado do Acre.

“Estamos esperançosos que a parceria com o Ministério contribuirá significativamente para o desenvolvimento e crescimento econômico do nosso estado que tanto precisa, em especial a nossa cidade de Sena Madureira que precisa urgentemente de um aeródromo para garantir ainda mais seu desenvolvimento”, destacou Mazinho.

O terreno para a construção do aeródromo o prefeito Mazinho Serafim já garantiu, e agora está buscando captar recursos para a elaboração do projeto, e em seguida a construção da obra.

Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram