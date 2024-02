O influenciador ‘Vitinho Cell’ foi executado a tiros na tarde desta quarta-feira (21), em frente a um posto de combustíveis, na rua Adalberto Vale, bairro Betânia, zona sul de Manaus. Um outro homem, conhecido como ‘Zara Cel’ foi baleado na região da perna.

Segundo as informações de testemunhas, a vítima estava colocando o insulfilm em seu carro quando criminosos armados chegaram no local e desferiram cerca de 10 disparos de arma de fogo contra ele. ‘Zara Cel’, que estava com a vítima no momento do crime, também foi baleado na região da perna.

Minutos antes de ser executado, Vitinho gravou um storie no seu Instagram e disse: ‘Ai ta ficando uma uva né, agora ninguém vai me ver dentro desse carro, tudo no sigilo”, disse o influencer em seu último storie na rede social que conta com mais de 80 mil seguidores.

Veja:



Não há informações sobre a motivação do crime. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O Instituto Médico Legal (IML), foi acionado para fazer a remoção do corpo.

Fonte: D24am.

