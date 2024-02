De acordo com as informações, a vítima entrou na máquina para realizar a manutenção do equipamento, mas teria sido esquecido pelos colegas que o acompanhavam. A máquina foi ligada e o homam acabou sendo triturado. Ele ainda teria gritado, mas não foi possível salvá-lo.

O trabalhador era terceirizado e atuava na empresa há quatro meses. O acidente deve ser apurado.

Por meio de um comunicado, o Grupo André Amaggi (Amaggi), lamentou o acidente e morte do funcionário.

“A AMAGGI informa e lamenta profundamente o falecimento de um colaborador de uma empresa que prestava serviço em sua unidade industrial em Itacoatiara (AM). Randerson Murilo Ribeiro Neves, de 30 anos, sofreu um acidente fatal enquanto realizava a manutenção de um equipamento, por volta das 17h desta terça-feira (20.02). A empresa acionou as autoridades competentes, que irão apurar as causas do acidente. Mais uma vez a AMAGGI lamenta o ocorrido e se solidariza com a família de Randerson”.

