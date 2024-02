Obras em cinco aeroportos e aeródromos estão em andamento. Parlamentares trabalham para internacionalizar os terminais de Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Atendendo à solicitação do Senador Alan Rick, a Bancada do Acre se reuniu com o Ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, da última terça-feira, 20, para tratar dos projetos para melhorar o transporte aéreo no Estado. A reunião, marcada por importantes anúncios e compromissos, sinaliza um avanço significativo na infraestrutura aeroportuária e oferta de voos no Acre.

O Senador Alan Rick expressou sua gratidão ao Ministro Silvio Costa Filho pelo contínuo compromisso com o desenvolvimento aéreo do Acre. “Esta é a nossa terceira reunião de Bancada, e nós avançamos de forma contundente,” destacou o Senador. Entre os principais anúncios, destaca-se a reestruturação e a futura internacionalização dos aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, previstos para serem entregues em outubro.

Além disso, o projeto de construção do aeródromo de Sena Madureira avança, com o terreno já definido e os processos de desapropriação em andamento. O Ministro informou que vai garantir os recursos para o projeto e a construção do aeródromo. Outro anúncio importante foi sobre a revitalização dos aeródromos de Tarauacá e Marechal Thaumaturgo, via concessão.

A reunião também serviu para reforçar o apoio do Ministério a dois projetos de autoria do senador Alan Rick: o primeiro permite voos internacionais com a realização de trechos domésticos na Amazônia Legal, e o segundo trata da utilização do Fundo Nacional da Aviação Civil (FNAC) para subsidiar o querosene de aviação.

O Ministro Silvio Costa Filho ressaltou a qualidade das propostas e a atmosfera favorável para sua aprovação. “A gente está sentindo o ambiente favorável dentro do Senado para aprovar essas matérias, que contam com o apoio do nosso Ministério. E, quando chegarem na Câmara, eu tenho muita confiança que a Bancada do Acre vai continuar trabalhando para aprová-los”, afirmou o Ministro.

A reunião contou com a presença de parlamentares da bancada federal, dos deputados estaduais Luiz Gonzaga, presidente da ALEAC, Pablo Bregense e Eduardo Ribeiro. Os prefeitos Tião Bocalom, de Rio Branco e Mazinho Serafim, de Sena Madureira, também marcaram presença, juntamente com Júlio César Ribas, CEO Brasil da Vinci Airports, e Thierry Besse, Diretor Institucional.

“Este encontro ressalta o ambiente de unidade e cooperação entre os representantes do Acre, todos empenhados em promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da infraestrutura aeroportuária no Estado, garantindo maior conectividade e fomentando o crescimento econômico regional”, finalizou o Senador Alan Rick.

