Ronielson Silva do Nascimento, 24 anos, foi encontrado comendo um cachorro morto que tinha sido atropelado na Avenida Nações Unidas, em Rio Branco. Ele foi flagrado pela polícia enquanto cortava e comia o animal.

Apesar do comportamento bizarro, Ronielson não possui problemas mentais e não tem histórico no Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac) nem na polícia.

Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral para receber uma lavagem estomacal, mas não enfrentará acusações criminais, já que o cachorro já estava morto quando ele começou a comer e apenas a faca foi apreendida.

Por AcreOnline.net

