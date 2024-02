O governo do Estado do Acre, por meio da Polícia Civil, informa que, a respeito de informações veiculadas de que possui um grande volume de carros abandonados sob o poder do Estado, esses veículos estão ligados a processos judiciais, cabendo assim à Justiça conceder o devido encaminhamento de tais veículos mediante cessão temporária a órgãos ou entidades que solicitarem ou, ainda, mediante leilão promovido pelo próprio Tribunal de Justiça.

A Polícia Civil, por conta dos processos em trâmite, é apenas guardiã desses veículos e, por força de lei, aguarda o desfecho dos processos junto à Justiça, formado em sua grande maioria por feitos de investigações e apreensões.

Informamos, ainda, que no último dia 18 de janeiro, a Polícia Civil encaminhou lista atualizada de todos os veículos que estão à disposição do Tribunal de Justiça para providências administrativas, uma vez que o Estado se pauta pela transparência e eficiência do serviço público.

Henrique Maciel

Delegado-Geral da Polícia Civil

